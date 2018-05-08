На параді 9 травня в Москві пройдуть маршем військові дивізії, які обстріляли Маріуполь у 2015 році

Ці військові здійснювали обстріл Маріуполя з установок залпового вогню "Град" в січні 2015 року.

У військовому параді на Червоній площі в Москві 9 травня братимуть участь військовослужбовці 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (колишня 5-а окрема гвардійська Таманськамотострілецька бригада), яка здійснювала обстріл Маріуполя з установок залпового вогню "Град" в січні 2015 року.

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Таку інформацію оприлюднив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час брифінгу. "Вкрай цинічним є те, що за даними, якими володіє СБУ сьогодні, друга гвардійська Таманськіа мотострілецька дивізія, колишня 5-а окрема гвардійська Таманська мотострілецька бригада, яка обстрілювала Маріуполь, візьме участь у параді на Червоній площі 9 травня 2018 року", − цитує його "112 Україна".

Як повідомляв УНІАН, 7 травня в СБУ повідомили, що обстрілом Маріуполя в 2015 році керували російські військові. Як розповів Голова СБУ Василь Грицак, цей теракт був здійснений за допомогою двох штатних реактивних дивізіонів Збройних сил Російської Федерації. "З території Росії керував операцією начальник ракетних військ і артилерії Південного військового округу Збройних сил РФ генерал-майор Степан Ярощук", - повідомив Грицак.

Нагадаємо, 24 січня 2015 року в результаті обстрілу мікрорайону Східний в Маріуполі загинули 29 людей і ще 92 отримали поранення. Снаряди "Градів" влучили в житлові будинки, нежитлові приміщення, а також впали на місцевий ринок.