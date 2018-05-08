У Вірменії лідер опозиції Пашинян став прем'єр-міністром

"За" єдиного претендента на цю посаду проголосували 59 депутатів при необхідних 53.

Лідер опозиції, голова парламентської фракції блоку «Вихід» Нікол Пашинян на спеціальному засіданні парламенту обраний новим прем'єр-міністром Вірменії.

«За» єдиного претендента на цю посаду проголосували 59 депутатів при необхідних 53. «Проти» проголосували 42 депутати. Про це повідомляє News.am.

Протягом 15 днів Пашинян представить склад нового кабінету міністрів. У сформованій політичній ситуації парламент може бути розпущений лише у разі не затвердження програми нового Уряду, яка буде представлена в Національні Збори після завершення формування кабінету міністрів.

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Новину про обрання Нікола Пашиняна прем'єр-міністром присутні на Площі Республіки його прихильники зустріли з радістю.

Як повідомляв УНІАН, протести в Єревані та інших містах Вірменії тривають з 13 квітня. Протести почалися незадовго до призначення прем'єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років. Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки глави уряду.