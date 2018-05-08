Призначення Пашиняна прем'єром не гарантує змін у Вірменії – дипломат

За словами експерта, зовнішню та внутрішню політику Єревана сильно обмежує стратегічна залежність від Росії.

Обраний на посаду прем'єр-міністра Вірменії лідер опозиції Нікол Пашинян отримає омріяну владу і народну підтримку, однак прогнозувати його подальші успіхи складно з кількох причин.

Як повідомляє «Главред», таку думку висловив дипломат, керівник Фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

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"Думаю, Пашинян отримає омріяну владу і деякий час вірмени будуть вважати, що це їх досягнення та воля. Прогнозувати, як зміниться Вірменія, важко з двох причин. По-перше, стратегічно країна повністю залежить від РФ. Ця залежність позбавляє її простору для маневру як у зовнішній, так і у внутрішній політиці. По-друге, сам Пашинян різко змінив тональність своїх заяв і почав сповідувати консервативні усталені підходи ("Росія - союзник", "Нагорний Карабах - вірменська територія" тощо). Тривожить, що усю свою політичну кар'єру він обіймав якщо не діаметрально протилежну, то все ж іншу позицію", - зазначив експерт.

Яременко констатував, що через стратегічну залежність від Росії Вірменія стала для України дуже недружньою країною. І складно прогнозувати, чи змінить цю ситуацію Пашинян.

"Про Вірменію я б хотів додати декілька речей. Це - близький, рідний нам народ, який, на жаль, на сьогодні формує цілком недружнє до нас державу", - підсумував дипломат.

Нагадаємо, лідер опозиції, голова парламентської фракції блоку «Вихід» Нікол Пашинян на спеціальному засіданні парламенту 8 травня обраний новим прем'єр-міністром Вірменії. Протягом 15 днів Пашинян представить склад нового кабінету міністрів.

Багатотисячні акції протесту раніше призвели до відставки з посади прем'єр-міністра лідера Республіканської партії Сержа Саргсяна, який до того, як очолити уряд, провів два терміни на посаді президента.