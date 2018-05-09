Вихід США з ядерної угоди: Євросоюз може оскаржити в СОТ санкції щодо Ірану

Нагадаємо, 8 травня Дональд Трамп оголосив про рішення Вашингтона вийти з іранської ядерної угоди.

Євросоюз готовий оскаржити у Світовій організації торгівлі (СОТ) будь-які односторонні заходи, які можуть завдати шкоди європейським компаніям.

Читайте такожУ парламенті Ірану спалили прапор США і копію договору про ядерну догоду (фото)

З такою заявою виступив офіційний представник уряду Франції Бенджамен Гріво, коментуючи вихід США з угоди по Ірану. За словами Гріво, ЄС готовий відповісти пропорційно, згідно з правилами СОТ, повідомляє «Радіо Свобода».

Нагадаємо, 8 травня Дональд Трамп оголосив про рішення Вашингтона вийти з іранської ядерної угоди. Президент США зазначив, що Тегеран не виконував взятих на себе зобов'язань і не обмежив ядерні розробки в обмін на послаблення санкцій. Він також звинуватив іранську владу в підтримці тероризму.

Інші учасники угоди – Німеччина, Франція, Великобританія, Росія і Китай – підтвердили намір як і раніше виконувати умови угоди. У Тегерані рішення Вашингтона назвали "історичною помилкою".

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) сьогодні повідомили, що Іран виконує взяті на себе зобов'язання.

Багатостороння угода, підписана в 2015 році Великобританією, Німеччиною, Китаєм, Росією, Францією і США з одного боку та Іраном – з іншого, передбачала зняття з Тегерана економічних санкцій США і Євросоюзу в обмін на згортання іранською владою ядерної програми.