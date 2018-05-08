Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном (відео)

Раніше міністри закордонних справ Німеччини, Франції і Великої Британії закликали США не виходити з багатосторонньої ядерної угоди з Іраном.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.

Трамп заявив про це сьогодні у Білому домі, повідомляє Радіо Свобода.

.@POTUS signs a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. https://t.co/8Ge0jPznMzpic.twitter.com/fdb2r4TNvL — Fox News (@FoxNews) May 8, 2018

Також президент США підписав меморандум про введення проти Ірану економічних санкцій. Трамп заявив, що це будуть санкції "найвищого рівня", не уточнивши подробиць. Під них можуть потрапити й інші країни, якщо вони будуть допомагати Ірану в розвитку ядерної програми, передає "Медуза".

12 травня спливає кінцевий термін, коли адміністрація США має вирішити, чи продовжувати підтримувати чинність угоди, чи відновити чинність санкцій проти Ірану.

Раніше міністри закордонних справ Німеччини, Франції і Великої Британії закликали Трампа не виходити з багатосторонньої ядерної угоди з Іраном.

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Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що США ще пошкодують про рішення вийти з ядерної угоди, і що Іран рішуче протистоятиме тиску США з метою обмежити вплив Тегерана в регіоні.

Трамп з часів виборчої кампанії 2016 року різко критикує ядерну угоду між Іраном і шістьма провідними державами світу. Він звинувачує Іран у порушенні «духу» цієї угоди, бо Іран підтримує воєнізовані угруповання на Середньому Сході і продовжує програму розвитку балістичних ракет.

Угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, запроваджені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (її підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує «виняток» із їхньої дії.