У російському коледжі студент влаштував стрілянину, після чого застрелився

Під час нападу постраждали троє одногрупників стрільця.

Троє учнів коледжу під Новосибірськом в Росії були поранені при нападі свого одногрупника.

Хлопець, озброєний рушницею, зайшов у клас і почав стріляти по студентах, повідомляє прес-служба СК РФ.

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Два учня постраждали, коли вистрибнули з вікон, рятуючись від стрілка, ще один - під час самої стрільби, йому в руку потрапив один з пострілів.

Коли люди почали тікати, стрілок не став за ними гнатися. Замість цього він вийшов у коридор і застрелився.

Як з'ясувалося пізніше, рушницю в коледж хлопець проніс у розібраному вигляді у себе в рюкзаку. Охоронці навчального закладу на момент нападу були відсутні.

Відкрито кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (замах на вбивство, здійсненний загальнонебезпечним способом).

Як повідомляв УНІАН, подібні випадки останнім часом зустрічаються досить часто. Так, в квітні в місті Стерлітамак в Росії учень влаштував різанину і підпалив школу, а потім різонув собі ножем по горлу.