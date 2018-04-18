Різанина у російській школі: на допиті підліток розповів, що стало "останньою краплею"

Школяр розповів, що ненависть до однокласників накопичувалася давно, а реалізувати свої наміри він вирішив, коли його мати заборонила йому користуватися комп'ютером.

Слідчі допитали Артема Табірова, який сьогодні, 18 квітня, здійснив атаку в школі в Башкирії.

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Як передає Mash, підліток розповів про однодумців, з якими спілкується у Мережі, і те, що змусило його перейти від намірів до дій. "З 7 класу я перебуваю в закритій групі "Колумбайн". Там всього 230 чоловік нас, тільки ми, зайвих немає. Ми постійно переїжджаємо у нові паблики, ми ховаємося, бо блокують. Але все норм працює. Я повністю поділяю погляди хлопців", - розповів Табіров.

"Моя ненависть до хлопців з мого класу накопилася дуже давно. Я ненавиджу школу взагалі. Я хотів всіх порізати, хотів ще в минулому році, а потім в цьому вже. Для мене остання крапля - це коли мама заборонила користуватися комп'ютером. Вона вирішила, що через нього у мене голова псується. Їй не сподобалося, з ким я спілкуюся - вона прочитала мою переписку. Я зрозумів, що моє рішення відкладати не можна. А пов'язка зі свастикою - мені її пошив знайомий, не пам'ятаю хто, просто знайомий", - сказав школяр на допиті.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, 17-річний учень корекційного класу загальноосвітньої школи № 1 міста Стерлітамака зайшов у кабінет інформатики і влаштував різанину. Напав на однокласницю і порізав викладача. Ще одна дівчинка злякалася і вистрибнула з другого поверху. Він також влаштував підпал.

За даними ЗМІ, при обшуках у Тагірова знайшли список ворогів, - він вів поіменний чек-лист, вказуючи, хто і яку образу йому завдав.