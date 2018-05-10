Трамп назвав остаточну дату і місце своєї зустрічі з Кім Чен Ином

Лідери США та КНДР зустрінуться 12 червня в Сінгапурі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин зустрінуться 12 червня в Сінгапурі.

Про це президент США повідомив у мікроблозі Twitter.

"Вельми очікувана зустріч між Кім Чен Ином та мною відбудеться 12 червня у Сінгапурі", - наголосив Трамп.

У цьому зв'язку президент США запевнив, що разом з лідером Північної Кореї спробує зробити цю зустріч "дуже особливим моментом для миру в світі".

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Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Трамп заявив, що місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином міг би стати "Дім миру" в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.

29 квітня влада КНДР заявила, що остаточно закриє ядерний полігон Пхунгері в травні і що процес його демонтажу буде публічним.

Перед цим президент Південної Кореї Мун Чже Ін та лідер КНДР Кім Чен Ин зустрілися в прикордонному пункті Пханмунджом. За підсумками їхніх історичних переговорів було підписано Декларацію про мир, процвітання і об'єднання Корейського півострова.