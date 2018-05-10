Трамп виключив зустріч з лідером КНДР на кордоні двох Корей, CNN повідомляє про Сінгапур

Дональд Трамп підтвердив, що дата і місце зустрічі з Кім Чен Ином будуть оголошені протягом найближчих трьох днів.

Варіант проведення зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина в демілітаризованій зоні на кордоні між КНДР і Південною Кореєю вже не розглядається.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, пише Politico.

"Президент Дональд Трамп заявив, що запланована його зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином не буде проходити у демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю, про яку він висловився в минулому", - пише видання.

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Президент США підтвердив, що дата і місце його зустрічі з Кім Чен Ином будуть оголошені протягом найближчих трьох днів. "Ми просто працюємо над підготовкою (зустрічі – ред.)", - зазначив президент.

У свою чергу CNN з посиланням на два знайомі з планами проведення цієї зустрічі джерела повідомляє, що чиновникам в адміністрації Трампа доручено підготувати зустріч лідерів США та Північної Кореї в Сінгапурі.

Чиновники в адміністрації Трампа повідомили CNN, що Сінгапур є найкращим місцем для зустрічі Трампа та Кім Чен Ина через свою віддаленість від Пхеньяну.

Білий дім відмовився коментувати цю інформацію. Але прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, виступаючи на брифінгу зазначила, що дата й місце зустрічі між главами держав вже визначені. Інші деталі вона не розкрила, уточнивши, що в Білому домі очікають, що про це буде оголошено в найближчі дні".

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Трамп заявив, що місцем для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином міг би стати "Дім миру" в селі Пханмунджом на кордоні Північної і Південної Кореї.

29 квітня влада КНДР заявила, що остаточно закриє ядерний полігон Пхунгері в травні і що процес його демонтажу буде публічним.

Перед цим президент Південної Кореї Мун Чже Ін та лідер КНДР Кім Чен Ин зустрілися в прикордонному пункті Пханмунджом. За підсумками їхніх історичних переговорів було підписано Декларацію про мир, процвітання і об'єднання Корейського півострова.