В Австралії відбулося наймасовіше за останні 22 роки вбивство

Серед жертв - четверо дітей.

Сім осіб, у тому числі четверо дітей і троє дорослих, були знайдені мертвими у будинку поруч з річкою Маргарет на південно-заході Західної Австралії.

Читайте такожВ Оксфорді залишилася стрілянина між поліцією та невідомим, є постраждалий (відео)

Поліція припускає, що хтось із загиблих застрелив всіх інших, а потім покінчив з собою, тому вони не шукають підозрюваних, повідомляє ABC News. На місці події знайдено вогнепальну зброю.

Як повідомляє видання, друг сім'ї підтвердив, що загиблі - це Катріна Майлз, її четверо дітей і батьки Пітер і Сінда. Всі вони проживали в будинку, в якому сталося вбивство.

За словами поліції, два тіла були знайдені в будинку, ще п'ять в переробленому під житлову площу сараї біля нього.

Поліція повідомила про подію родича загиблих, однак він поки особу жертв не підтвердив.

Як повідомляє видання, це наймасовіше вбивство в Австралії з тих пір, як після стрілянини в 1996 році в Порт-Артурі загинуло 35 людей, ще 23 отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в російському коледжі студент влаштував стрілянину, після чого сам застрелився.