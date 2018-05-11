Іран заперечив свою причетність до атаки на Ізраїль

Іран спростовує свою причетність до атаки на Ізраїль, на яку той відповів ударом по "іранських позиціях" у Сирії. ЄС стурбований можливою ескалацією на Близькому Сході.

Іранське міністерство закордонних справ у п'ятницю, 11 травня, спростувало свою причетність до удару по ізраїльських позиціях на Голанських висотах.

Тегеран закинув Ізраїлю "безпідставну" інсинуацію. Ізраїльські військові напередодні повідомили, що обстріляли "іранські позиції" у Сирії, а також військові об'єкти у відповідь на ракетний удар по ряду армійських позицій Ізраїлю на Голанських висотах. Цей удар, за ізраїльськими даними, здійснили іранські сили "Аль-Кудс", підрозділ "Вартових революції", пише DW.

Тим часом Європейський Союз закликав усі сторони до стриманості на Близькому Сході після того, як Ізраїль завдав ударів в Сирії, реагуючи на атаки на Голанських висотах. Про це повідомляється у заяві Європейської служби зовнішніх справ увечері четверга, 10 травня.

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"Повідомлення про іранські атаки на пости ізраїльської армії з сирійської території, на які Ізраїль відповів ударами по іранським об'єктам у Сирії, - украй турбують", - зазначається у комюніке. Утім, у Євросоюзі наголосили, що Ізраїль має право на оборону. Брюссель закликає усі країни в регіоні утриматися від подальшої ескалації та розхитування стабільності на Близькому Сході.

США підтримали Ізраїль і заявили, що вбачають у діях країни "право на самозахист". Водночас сирійська армія заявила про загибель трьох солдатів через атаку та пошкодження інфраструктури. Ліванський мовник al-Mayadeen, пов'язаний з Сирією та Іраном, повідомив про ризик нових атак на Ізраїль, якщо той продовжуватиме обстріли.