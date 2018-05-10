Іран випустив по позиціях Ізраїля на Голанських висотах близько 20 ракет (відео)
Іранські війська з території Сирії випустили близько 20 ракет по Голанських висотах, які перебувають під контролем Ізраїлю.
Про це в ніч проти 10 травня повідомляється в Twitter Армії оборони Ізраїлю, передає ТСН.
Читайте такожЕксперт пояснив наслідки виходу США з ядерної угоди з Іраном
Спочатку повідомлялося про те, що на Голанських висотах прозвучали сирени повітряної тривоги. Через годину армія Ізраїлю повідомила про атаку з боку іранських військових.
"Системи оборони армії Ізраїлю виявили близько 20 ракет, які іранські війська випустили по наших передових позиціях на Голанських висотах", - йдеться в повідомленні.
Кілька ракет були перехоплені системою протиповітряної оборони "Залізний щит". Про постраждалих поки що нічого невідомо.
"Армія оборони Ізраїлю розглядає цю подію з великим ступенем серйозності і залишається готовою до широкого спектру сценаріїв", - заявляють ізраїльські військові.
#Syria: another video showing #Syrian|n army targeting #Golan with barrage of Grad rockets (MRLS). pic.twitter.com/Y7e2fHXg1l— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) May 9, 2018
Як повідомляв УНІАН, військові Ізраїлю у вівторок, 8 травня, випустили кілька ракет по позиціях сирійської армії біля Дамаска.