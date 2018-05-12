У Чорногорії вбили українську бізнесвумен - ЗМІ

12:38, 12 травня 2018
Світ
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У Чорногорії зарізали українську бізнесвумен / фото УНІАН

Поліція чорногорського Котора увечері 11 травня знайшла тіло Лашманової зі слідами насильницької смерті, повідомляє видання Vijesti.

За даними поліції, тіло жінки зі слідами насильства, в тому числі ножовими пораненнями, було знайдено в її квартирі. Прокуратура вже почала розслідування справи.

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Лашманова була директором компаній Mimoza group i Sea trade. Остання фірма три роки тому придбала знаменитий готель «Мімоза» в центрі Тівата, і в цьому місці закінчила будувати новий готельний комплекс. Лашманова також була власником елітного комплексу «Перла» в Porto Montenegru в Тіваті. Крім того, вона володіла салоном краси «Фатальна», який розташований у престижному апартотелі Tre Canne в Будві.

За даними видання FOS, активи Лашманової оцінюються приблизно в 105 мільйонів євро. Мотив вбивства ніхто не знає, але, за даними джерел видання, її могли вбити під час пограбування квартири. Лашманова приїхала до Чорногорії кілька років тому, мала російський паспорт і спочатку працювала офіціанткою.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня в місті Мелфі провінції Поненца (Італія) 33-річний застрелив свою жінку-українку. 

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Теги: #вбивство#Чорногорія