У Чорногорії вбили українську бізнесвумен - ЗМІ

За даними місцевих медіа, активи убитої Анастасії Лашманової оцінюються приблизно в 105 мільйонів євро.

У Чорногорії вбили громадянку України Анастасію Лашманову, яка володіла великим бізнесом.

Поліція чорногорського Котора увечері 11 травня знайшла тіло Лашманової зі слідами насильницької смерті, повідомляє видання Vijesti.

За даними поліції, тіло жінки зі слідами насильства, в тому числі ножовими пораненнями, було знайдено в її квартирі. Прокуратура вже почала розслідування справи.

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Лашманова була директором компаній Mimoza group i Sea trade. Остання фірма три роки тому придбала знаменитий готель «Мімоза» в центрі Тівата, і в цьому місці закінчила будувати новий готельний комплекс. Лашманова також була власником елітного комплексу «Перла» в Porto Montenegru в Тіваті. Крім того, вона володіла салоном краси «Фатальна», який розташований у престижному апартотелі Tre Canne в Будві.

За даними видання FOS, активи Лашманової оцінюються приблизно в 105 мільйонів євро. Мотив вбивства ніхто не знає, але, за даними джерел видання, її могли вбити під час пограбування квартири. Лашманова приїхала до Чорногорії кілька років тому, мала російський паспорт і спочатку працювала офіціанткою.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня в місті Мелфі провінції Поненца (Італія) 33-річний застрелив свою жінку-українку.