МЗС з'ясовує інформацію про вбивство українки в Італії

Поліція поки не відповіла на запит українських дипломатів.

Український консул з'ясовує інформацію про вбивство громадянки України Марини Новожилової в Італії.

Про це в коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, коментуючи повідомлення деяких засобів масової інформації.

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"Вчора консул звернувся із запитом до поліції у справі трагічного випадку з громадянкою України", - сказав Кирилич.

Він додав, що офіційного повідомлення поліції поки що немає.

Нагадаємо, видання "Інформатор" повідомило, що 8 травня в місті Мелфі провінції Поненца (Італія) 33-річний Антоніо Жирарді після 7 місяців шлюбу застрелив свою дружину, дівчину з Дніпра Марину Новожилову.

"Вчора вранці сталася трагедія. Чоловік Марини - Антоніо Жирарді, на ґрунті ревнощів вбив її, а потім і себе. Антоніо працював охоронцем. Він вистрілив Марині у серце з табельної зброї. Антоніо повинен був здати нічну зміну і прийти додому до 6:00. Але він пішов зі зміни раніше, що пізніше змусило колег вирушити на пошуки Антоніо", - розповіла сестра Марини Новожилової Олена Яновська, яка разом зі своїм чоловіком і сином гостювали у молодої сім'ї в Італії.