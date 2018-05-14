В Ірландії літак викинув парашутистів і розбився: загинули пілот і дитина

Аварія сталася через кілька хвилин після того, як літак викинув 16 парашутистів.

У центральній Ірландії літак розбився після викидання парашутистів, пілот і дитина, які знаходилися на борту, загинули.

Про це повідомляє РБК з посиланням на газета Irish Independent.

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Аварія сталася в графстві Оффалі в центральній частині країни, через кілька хвилин після того, як літак викинув 16 парашутистів.

Госпіталізовані пілот, імовірно, громадянин Великої Британії, і семирічна дитина, померли в лікарні.

Причини й обставини події поки невідомі, розпочато розслідування аварії.

Телеканал RTÉ наводить слова очевидця, який бачив, як після викидання парашутистів літак різко попрямував до землі. The Irish Times з посиланням на очевидців повідомляє, що літак летів до землі «як торпеда».

Раніше УНІАН повідомляв, що в Бразилії, вертоліт із нареченою, яка летіла на власне весілля, прямо перед посадкою впав і загорівся.