В Ірландії літак викинув парашутистів і розбився: загинули пілот і дитина
У центральній Ірландії літак розбився після викидання парашутистів, пілот і дитина, які знаходилися на борту, загинули.
Про це повідомляє РБК з посиланням на газета Irish Independent.
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Аварія сталася в графстві Оффалі в центральній частині країни, через кілька хвилин після того, як літак викинув 16 парашутистів.
Госпіталізовані пілот, імовірно, громадянин Великої Британії, і семирічна дитина, померли в лікарні.
Причини й обставини події поки невідомі, розпочато розслідування аварії.
Телеканал RTÉ наводить слова очевидця, який бачив, як після викидання парашутистів літак різко попрямував до землі. The Irish Times з посиланням на очевидців повідомляє, що літак летів до землі «як торпеда».
Раніше УНІАН повідомляв, що в Бразилії, вертоліт із нареченою, яка летіла на власне весілля, прямо перед посадкою впав і загорівся.