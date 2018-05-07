У Бразилії на очах у гостей розбився вертоліт із нареченою, але весілля відбулося (відео)

00:54, 07 травня 2018
Світ
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Вертоліт привіз наречену на весільну церемонію / фото twitter.com/BombeirosPMESP

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Як повідомляє Главред з посиланням на Globo, пілот і чотири пасажири вертольота встигли вчасно вибратися з-під уламків, після чого він загорівся й вибухнув.

Вертоліт розкрутило безпосередньо перед посадкою, і він впав на землю. Це сталося на галявині поруч із місцем, де повинна була пройти весільна церемонія й чекали гості.

Відео: Aviação sem Noção

У результаті падіння пілот та пасажири отримали лише незначні подряпини, а наречена і зовсім уникла травм.

Відео: Portal Aporá News

На місце прибули пожежники і медики, проте це не перешкодило запланованому раніше розпорядку весілля. Молодята вирішили не скасовувати церемонію, і вона відбулася, незважаючи на форс-мажорні обставини.

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Теги: #вертоліт#Бразилія#весілля