У Бразилії на очах у гостей розбився вертоліт із нареченою, але весілля відбулося (відео)

Вертоліт розбився на галявині поруч із місцем, де мала відбутися церемонія й чекали гості.

У Бразилії, вертоліт із нареченою, яка летіла на власне весілля, прямо перед посадкою впав і загорівся.

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Як повідомляє Главред з посиланням на Globo, пілот і чотири пасажири вертольота встигли вчасно вибратися з-під уламків, після чого він загорівся й вибухнув.

Вертоліт розкрутило безпосередньо перед посадкою, і він впав на землю. Це сталося на галявині поруч із місцем, де повинна була пройти весільна церемонія й чекали гості.

Відео: Aviação sem Noção

У результаті падіння пілот та пасажири отримали лише незначні подряпини, а наречена і зовсім уникла травм.

Відео: Portal Aporá News

На місце прибули пожежники і медики, проте це не перешкодило запланованому раніше розпорядку весілля. Молодята вирішили не скасовувати церемонію, і вона відбулася, незважаючи на форс-мажорні обставини.