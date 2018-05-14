Лідер вірменської "оксамитової революції" сьогодні вперше зустрінеться з Путіним

Пашинян перед своєю поїздкою в Сочі заявив, що відносини між Вірменією та Росією будуть більш братніми.

Новообраний прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян прибув в російський Сочі, де сьогодні відбудеться саміт Євразійського економічного союзу (Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан і Киргизстан), де 14 травня має відбутися його перша особиста зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Читайте такожЛідер "оксамитової революції" у Вірменії: корумпована система не здасться легко

Як передає ZN.ua, в. о. помічника президента РФ Юрій Ушаков назвав майбутній контакт "знайомством" і зазначив, що це буде перша зустріч лідерів двох країн після змін політичної системи у Вірменії.

Пашинян перед своєю поїздкою в Сочі заявив, що відносини між Вірменією та Росією будуть більш братніми. "Я переконаний, що наші зустрічі будуть ефективними... хай живе вірмено-російська дружба", - заявив Пашинян.

Як повідомляв УНІАН, раніше Пашинян сформував новий уряд.