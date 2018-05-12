У Вірменії лідер опозиції Пашинян сформував новий уряд

Всі призначення зроблені за пропозицією прем'єр-міністра Пашиняна.

У Вірменії повністю сформований Кабінет міністрів. Сьогодні президент Вірменії Армен Саркісян підписав укази про призначення нових членів уряду.

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Про це повідомляє Радіо Азатутюн. Цими указами Мгера Григоряна призначено віце-прем'єром, Зограба Мнацаканяна - міністром закордонних справ, Мане Танділяна - міністром праці та соціальних питань, Атома Джанджугазяна - міністром фінансів, Артака Зейналяна - міністром юстиції, Арсена Торосяна - міністром охорони здоров'я, Артура Хачатряна - міністром сільського господарства, Левона Ваградяна - міністром спорту і у справах молоді.

Арцвік Мінасян очолить міністерство економічного розвитку і інвестицій, Ерік Григорян - охорони природи, Ашот Акопян - транспорту, зв'язку та інформаційних технологій, Грачья Ростомян - міністерство з надзвичайних ситуацій, Артур Григорян - енергетичних інфраструктур і природних ресурсів, Ліліт Мукунц - мінкультури.

Всі призначення зроблені за пропозицією прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Пашинян був обраний прем'єр-міністром Вірменії. Його кандидатуру підтримали 59 депутатів парламенту.

Цього тижня за поданням прем'єра Арарата Мірзояна було призначено першим віце-прем'єром, а Тиграна Авіняна - віце-прем'єром.

На посаду міністра оборони Вірменії було призначено Давида Тонояна, Сурен Папікян був призначений міністром територіального управління і розвитку, Араік Арутюнян - міністром освіти і науки, а Мхітар Айрапетян - міністром діаспори.

На посади начальника поліції і директора Служби національної безпеки були призначені, відповідно, Валерій Осипян і Артур Ванецян.