В ООН закликали негайно припинити сутички в Секторі Газа

Зейд Раад аль-Хусейн засудив загибель десятків людей на ізраїльському кордоні під час акцій протесту проти відкриття посольства США в Єрусалимі.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн засудив загибель десятків людей на ізраїльському кордоні в Секторі Газа та закликав негайно припинити сутички.

Про це повідомляє Офісу ООН з прав людини у Тwitter.

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«Шокуючі вбивства десятків людей, поранення сотень ізраїльським вогнем у Секторі Газа мають бути негайно зупинені. Слід поважати право на життя. Ті, хто несе відповідальність за порушення прав людини, повинні бути притягнуті до відповідальності», - заявив Зейд Раад аль-Хусейн.

Також Верховний комісар наголосив, що «міжнародна спільнота повинна забезпечити правосуддя для жертв».

Як повідомляв УНІАН, під час акцій протесту проти відкриття посольства США в Єрусалимі на межі Сектору Гази внаслідок сутичок, за останніми даними, загинули 52 палестинці.