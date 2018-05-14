Кількість загиблих палестинців на кордоні Сектора Гази зросла до 52 осіб
Щонайменше 52 палестинці загинули внаслідок сутичок з ізраїльськими військовими на кордоні Сектора Гази в день відкриття посольства США в Єрусалимі.
Як повідомляє Радіо Свобода, за даними Міністерства охорони здоров’я Палестинської адміністрації, близько 1200 палестинців сьогодні були поранені.
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Американські посадовці, зокрема, дочка президента США, радник Білого дому Іванка Трамп, приїхали до Єрусалима на відкриття нового посольства. У своєму посланні Дональд Трамп заявив, що «наша найбільша надія - на мир».
Як повідомляв УНІАН, Трамп наприкінці 2017 року оголосив, що США визнають розділений Єрусалим столицею Ізраїлю.
Рішення глави Білого дому викликало протести, і 128 держав засудили його при голосуванні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
Ісламістський рух «Хамас», який править у Газі від 2007 року, організував масові протести в останні шість тижнів, заявляючи про бажання привернути увагу до долі палестинців, які не можуть повернутися в будинки своїх предків на території Ізраїлю. Від початку протестів наприкінці березня загинули загалом 83 особи.