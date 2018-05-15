США поклали відповідальність за смертельні сутички в Секторі Газа на "Хамас"

Відкриття посольства США в Єрусалимі і зіткнення між палестинцями та ізраїльськими силами не вплинуть на мирний план, який незабаром буде представлений Вашингтоном.

У Білому домі підкреслюють, що відповідальність за насильство в Секторі Газа несе "Хамас".

Про це заявив на брифінгу перший заступник прес-секретаря Білого дому Раджив Шах, передає Голос Америки.

"Хамас" навмисно і цинічно провокує подібну реакцію", - підкреслив Раджив Шах, констатуючи, що Ізраїль має право на самооборону.

"Це пропагандистський хід з боку "Хамас". Уряд Ізраїлю витратив тижні, щоб уникнути насильства", - додав Шах.

Він також підкреслив, що США прагнуть зупинити загибель людей.

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Разом із тим в Білому домі відзначають, що офіційне відкриття посольства США в Єрусалимі і зіткнення між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки на кордоні з Сектором Газа не вплинуть на мирний план, який незабаром буде представлений Вашингтоном.

"Мирний план не постраждає. Він буде представлений у відповідний час, проте на сьогоднішній день обумовлений тим, у що президент Трамп вірить і що він обіцяв під час виборчої кампанії", - сказав Радж Шах.

Як повідомляв УНІАН, під час акцій протесту проти відкриття посольства США в Єрусалимі на кордоні Сектора Газа в результаті зіткнень, за останніми даними, загинули 52 палестинця.

Нагадаємо, Трамп наприкінці 2017 року оголосив, що США визнають розділений Єрусалим столицею Ізраїлю.

Рішення глави Білого дому викликало протести, і 128 держав засудили його при голосуванні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Ісламістський рух «Хамас», який править у Газі від 2007 року, організував масові протести в останні шість тижнів, заявляючи про бажання привернути увагу до долі палестинців, які не можуть повернутися в будинки своїх предків на території Ізраїлю. Від початку протестів наприкінці березня загинули загалом 83 особи.