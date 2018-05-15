Ізраїль та Палестина обмінялися звинуваченнями в ООН

Низка держав в РБ ООН висловили занепокоєння з приводу насильства в Секторі Газа, а деякі закликали до незалежного розслідування.

Представники Ізраїлю та Палестини обмінялися звинуваченнями під час засідання Ради безпеки ООН, присвяченого сутичкам вздовж кордону між Ізраїлем та Сектором Газа.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Представник палестинців Ріяд Мансур засудив, як він висловився, «одіозну різанину, скоєну Ізраїлем», і говорив про «злочини проти людства».

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Посол Ізраїлю Дані Данон, зі свого боку, виступив на захист застосування сили на кордоні.

Представниця США Ніккі Хейлі стала на бік Ізраїлю, заявивши, що «жодна країна в цій кімнаті не діятиме з більшою стриманістю, ніж Ізраїль».

Низка держав висловили занепокоєння з приводу насильства, а деякі, включно з Німеччиною та Англією, закликали до незалежного розслідування.

Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих палестинців під час кривавих сутичок з ізраїльськими військовими на кордоні з Сектором Гази у вівторок, 15 травня, зросла до 58 осіб.

Палестинці вийшли на протести через офіційне відкриття посольства США в Єрусалимі, яке було перенесено з Тель-Авіва. Офіційна церемонія відбулася 14 травня.