Масові протести в Палестині: кількість загиблих зросла до 58 осіб

Білий дім поклав провину на угрупування "ХАМАС".

Палестинське міністерство охорони здоров'я заявило, що в результаті заворушень на адміністративному кордоні Сектора Газа загинули 58 осіб, 2700 - травмовані.

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Про це повідомляє Reuters. "Представники палестинського міністерства охорони здоров'я заявили, що 58 демонстрантів загинули, ще 2,7 тис. постраждали в результаті стрільби з бойової зброї, використання сльозогінного газу та інших засобів", - пише агентство.

Європейський Союз у зв'язку з ситуацією на адміністративному кордоні Сектора Газа закликав усі сторони до стриманості, щоб не допустити більшу кількість жертв. За ініціативою Кувейту ситуацію на кордоні Гази екстрено обговорить Рада безпеки ООН.

У той же час Туреччина назвала ситуацію "масовим вбивством". Білий дім поклав провину на угрупування "ХАМАС". США заявили, що Ізраїль має право захищати себе".

Нагадаємо, в Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесено з Тель-Авіва.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни 1967 року і пізніше анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима столицею майбутньої своєї держави.