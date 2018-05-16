Відкриття Кримського моста: окупанти похвалилися, що Путін переплюнув Гітлера

Російський канал у своїй трансляції з відкриття Кримського моста заявив, що президент РФ перевершив керівника нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

Під час пафосного сюжету про відкриття Кримського моста на "Першому каналі" прозвучало двозначна заява на адресу президента Росії.

Так, російський "Перший канал" у своїй трансляції з відкриття Кримського моста і першої поїздки Володимира Путіна на Камазі по ньому заявив, що президент РФ перевершив керівника нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

Читайте такожОкупанти запустили рух Кримським мостом (відео)

"Цей проект хотіли здійснити англійці в XIX столітті. Цей проект хотів здійснити Микола II, цей проект хотів здійснити здійснити Гітлер і Шпеєр. Головний архітектор Рейху зробив цей проект на початку сорокових років, а здійснив його... Путін", - сказав коментатор.

Як повідомлялося, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою по мосту з Кубані в Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.