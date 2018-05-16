Відкриття Кримського моста: окупанти похвалилися, що Путін переплюнув Гітлера
Під час пафосного сюжету про відкриття Кримського моста на "Першому каналі" прозвучало двозначна заява на адресу президента Росії.
Так, російський "Перший канал" у своїй трансляції з відкриття Кримського моста і першої поїздки Володимира Путіна на Камазі по ньому заявив, що президент РФ перевершив керівника нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.
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"Цей проект хотіли здійснити англійці в XIX столітті. Цей проект хотів здійснити Микола II, цей проект хотів здійснити здійснити Гітлер і Шпеєр. Головний архітектор Рейху зробив цей проект на початку сорокових років, а здійснив його... Путін", - сказав коментатор.
Як повідомлялося, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою по мосту з Кубані в Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.