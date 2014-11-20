Угорщина сама визначиться з позицією щодо Росії - Орбан

Про це Орбан заявив у Будапешті під час зборів етнічних угорців, які живуть за межами Угорщини, повідомляє Reuters.

Угорський прем'єр зазначив, що його країну не зможуть змусити вибрати ту або іншу сторону у схожому на часи холодної війни протистоянні, яке сьогодні спостерігається у Європі.

Також він звернувся до критиків, які звинувачують його у тому, що Угорщина потрапила під російський вплив, і зазначив, що його країна була єдиною разом із Європейським Союзом у відстоюванні та підтримці територіальної цілісності України, і що вона буде слідувати позиції Німеччини у питаннях, які стосуються Росії.

Читайте такожУгорщина планує розпочати будівництво "Південного потоку" в 2015 році

Причому він дав зрозуміти, що Угорщина буде діяти відповідно до національних інтересів, навіть якщо це буде не подобатися партнерам із Європейського Союзу та США.

"Наша справа полягає в тому, щоб самостійно визначати наші інтереси і нашу позицію", - заявив Орбан.

У зв'язку з цим він висловив переконання, що угорським геополітичним інтересом має бути те, щоб не дозволити з'явитися новій холодній війні "над нашими головами.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада понад 10 тисяч осіб зібралося в угорській столиці Будапешті, щоб взяти участь в акції протесту проти політики прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. Протести тривали і після півночі. Демонстрація біля будівлі парламенту була викликана відмовою Орбана відсторонити від займаної посади президента податкової та митної адміністрації Угорщини Ілдіко Віда. Ще однією вимогою демонстрантів стало зміщення голови податкового управління країни.

Такі акції протесту відбулися у більше ніж 20 угорських містах, а також у Лондоні, Берліні та Стокгольмі.

На думку ЗМІ, однією із причин протестів стала стримана політика Угорщини в питанні санкцій Євросоюзу проти Росії.

За тиждень до того, 10 листопада, на вулиці Будапешта також вийшли тисячі людей, щоб висловити своє невдоволення політикою Орбана.

Активісти також виступали проти корупції у податковій сфері і вимагали негайної відставки керівника податкової служби, яка разом із ще кількома угорськими урядовцями нещодавно опинилася у чорному списку осіб, яким Сполучені Штати заборонили в'їзд на свою територію.

Захід звинувачує угорського прем'єра та його уряд в обмеженні демократичних свобод у країні і тяжінні до Кремля. Орбан є активним лобістом будівництва «Південного потоку», проти якого виступає Євросоюз.

Нагадаємо, парламент Угорщини ухвалив закон, який дозволяє будувати газопроводи в обхід позиції Євросоюзу і дозволить Угорщині будувати "заморожений" російський "Південний потік".