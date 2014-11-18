В Угорщині зібрався 10-тисячний мітинг проти політики чинного прем'єра (фото, відео)

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Ассошіейтед Прес.

Протести тривають і після опівночі. Люди стоять біля парламенту.

Демонстрація біля будівлі парламенту була спричинена відмовою Орбана відсторонити від займаної посади президента податкової та митної адміністрації Угорщини Ілдіко Віда. Ще однією вимогою демонстрантів стало зміщення глави податкового управління країни.

За даними агентства, подібні акції протесту пройшли в понад 20 угорських містах, а також у Лондоні, Берліні та Стокгольмі.

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Раніше стало відомо, що США заборонили в'їзд на свою територію президенту податкової та митної адміністрації Угорщини Ілдіко Віда і ще п'яти угорським чиновникам, яких Вашингтон запідозрив у корупції.

На думку російського агентства, однією з причин стала стримана політика Угорщини в питанні санкцій Євросоюзу проти Росії.