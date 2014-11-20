Від Росії вимагають закрити сайт, що транслює відео з особистих веб-камер британців

Російський інтернет-сайт показує все, що відбувається з сотень відео-камер, встановлених у вітальнях, спальнях, садах і на під'їзді до будинків по всій Великобританії. Сім'ї Великобританії мимоволі транслюють свою повсякденне життя через Інтернет, оскільки їх веб-камери зламані хакерами. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Серед найбільш шокуючих зображень на російському сайті - відео з "відео-няні", яке показує дітей у ліжечках. Ще у публікації наводиться приклад зображення літньої жінки, яка сидить у своїй вітальні. Сайт також транслює з камер, які показують жінок на бігових доріжках в тренажерному залі в Манчестері, сади і оранжереї в багатих будинках Південно-Східній Англії, передає ZN.ua.

На Сполох забила 19 листопада британська організація по захисту даних - Управління уповноваженого з питань інформації. Управління комісара з інформації попросило користувачів змінити паролі і відключити камери від інтернету. Співробітник управління Саймон Райс зазначив, що найчастіше хакери отримують доступ до пристроїв з-за того, що покупці не змінюють заводські паролі.

Як пише видання The Guardian, британські власті намагаються вжити заходів до закриття російського сайту, на якому відтворюється потокове відео з різних веб-камер. Підзвітний парламенту комісар Об'єднаного королівства за інформацією Крістофер Грем зажадав від російської влади негайно закрити сайт. Він сказав, що він також буде працювати з Федеральною торговою комісією США, щоб спробувати змусити закрити сайт, якщо російська влада не будуть співпрацювати.

Грем підкреслив важливість встановлення безпечних паролів на пристроях, що мають доступ до Інтернету.