Українські хакери зламали сайт «ЦВК ЛНР» і скасували псевдовибори
12:26, 31 жовтня 2014Суспільство
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Хакери-патріоти залишили послання бойовикам на їх сайті.
Програмісти підписалися традиційно: "Слава Україні"
На сайті так званої "Центральної виборчої комісії" бойовиків "ЛНР" з'явилося повідомлення про скасування незаконних виборів. Про це повідомляє ZN.UA.
"Українські кібер війська скасовують так звані вибори в "ЛНР" і "ДНР", - йдеться в повідомленні від, очевидно, українських хакерів.
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Підписалися патріотичні програмісти традиційно: "Слава Україні".
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