Українські хакери зламали сайт «ЦВК ЛНР» і скасували псевдовибори

12:26, 31 жовтня 2014
Суспільство
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Хакери-патріоти залишили послання бойовикам на їх сайті.

Программисты подписались традиционно:

На сайті так званої "Центральної виборчої комісії" бойовиків "ЛНР" з'явилося повідомлення про скасування незаконних виборів. Про це повідомляє ZN.UA.

"Українські кібер війська скасовують так звані вибори в "ЛНР" і "ДНР", - йдеться в повідомленні від, очевидно, українських хакерів.

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Підписалися патріотичні програмісти традиційно: "Слава Україні".

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