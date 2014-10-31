Українські хакери зламали сайт «ЦВК ЛНР» і скасували псевдовибори

На сайті так званої "Центральної виборчої комісії" бойовиків "ЛНР" з'явилося повідомлення про скасування незаконних виборів. Про це повідомляє ZN.UA.

"Українські кібер війська скасовують так звані вибори в "ЛНР" і "ДНР", - йдеться в повідомленні від, очевидно, українських хакерів.

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Підписалися патріотичні програмісти традиційно: "Слава Україні".