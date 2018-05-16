Єврокомісія пропонує посилити перевірку прохачів та власників шенгенських віз

Пропонується переглянути та зміцнити візову інформаційну систему у зв'язку з міграційними ризиками та терористичними загрозами.

Європейська комісія пропонує модернізувати візову інформаційну систему для прохачів та власників шенгенських віз з метою зміцнення зовнішньої та внутрішньої безпеки у зв'язку з міграційними ризиками та терористичними загрозами. Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Пропонується переглянути та зміцнити візову інформаційну систему, щоб рівним чином зробити внесок у посилення зовнішніх кордонів та покращення внутрішньої безпеки ЄС.

Зокрема, Єврокомісія пропонує модернізувати візову інформаційну систему - базу даних, яка містить інформацію про осіб, які роблять заявки на отримання шенгенських віз. Ці заходи покликані краще реагувати на тенденції, які пов'язані з постійною зміною безпекових та міграційних викликів, а також покращити зовнішній контроль кордонів.

Читайте такожУ ЄС створять нову систему реєстрації в'їзду до Шенгену за візами для громадян третіх країн

Запропоновані зміни мають дозволити проводити більш ретельні перевірки анкетних даних прохачів на отримання візи, усунути прогалини щодо інформаційної безпеки через кращий обмін інформацією між країнами-членами ЄС, а також забезпечити повну сумісність інших баз даних Євросоюзу.

Комісар ЄС з питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамопулос з цього приводу заявив: «Кожного року мільйони осіб, які не є громадянами країн Європейського Союзу, в'їжджають в ЄС з візами, перебувають короткий або довший період. З оновленням візової інформаційної системи ми усунемо «сліпі плями» у наших інформаційних системах і надамо візовим органам та прикордонникам інформацію, яку вони потребують, щоб виконувати роботу належним чином».

За словами Аврамопулоса, злочинці та терористи не повинні мати можливості потрапити до Європи непоміченими.

«Європа не є фортецею - але ми повинні знати, хто перетинає наші кордони. Це наша відповідальність, щоб гарантувати безпеку європейських громадян та побудувати Європу, яка захищає, і одночасно не ускладнює мобільність тих, хто подорожує до ЄС з добрими намірами», - зазначив комісар ЄС з питань міграції.

У цьому зв'язку сказано, що пропозиція відносно оновлення бази даних візової інформаційної системи має посилити внутрішню безпеку та покращити прикордонний контроль.

Маються на увазі збільшення перевірок безпеки із залученням усіх баз даних, покращення обміну даними та інформацією, більш ефективні процедури щодо повернення осіб до країн їхнього походження та про посилення можливостей для більш ефективного судового переслідування та запобігання вчинення злочинів.

«Ми хочемо модернізувати візову інформаційну систему, аби дозволити країнам-членам також обмінюватися інформацією щодо власників довгострокових віз та дозволів на проживання, і запровадити щодо цих осіб перевірки з безпеки», - наголосив Аврамопулос.

«Прикордонники будуть здатними швидко визначати, чи довгострокова віза або дозвіл на проживання є дійсними, чи особа, яка пред’являє необхідний документ, є законним його власником, і чи становить особа загрозу внутрішній безпеці країн-членів. Це зробить прикордонні перевірки легшими, швидшими і більш безпечними, одночасно зміцнюючи безпеку шенгенської зони», - заявив єврокомісар.

Як відомо, з 11 червня 2017 року українці з туристичною метою мають право подорожувати до ЄС без віз на період не більше 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. У разі, якщо необхідно перебувати в ЄС триваліший час, понад 90 днів, українцям необхідно буде оформлювати візу. Якщо українці матимуть намір легально влаштуватися на роботу в країнах-членах ЄС, вони також повинні робити запит на отримання візи.

Як повідомляв УНІАН, раніше Європейська рада ухвалила нові правила в'їзду в Шенгенську зону.