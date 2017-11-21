Європейська рада ухвалила нові правила в'їзду в Шенгенську зону

При перетині зовнішніх кордонів Шенгену у громадян третіх країн будуть реєструватися дані про в'їзді, виїзді і про наявні відмови на в'їзд. Про це повідомили в прес-службі Європейської ради.

Рада прийняла постанову про систему в'їзду і виїзду та постанову про внесення змін у кодекс Шенгенської кордону. Нова система передбачає реєстрацію в'їзду, виїзду та інформацію про відмову у в'їзді для громадян третіх країн, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони, передає "Українська правда".

Як повідомляється, ця система допоможе скоротити час перевірки на кордоні та поліпшити її якість, автоматично розраховуючи час законного перебування мандрівника в Шенгенській зоні.

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Нововведення дозволить також посилити безпеку в Шенгенській зоні і підвищити ефективність боротьби з тероризмом, оскільки надасть правоохоронцям доступ до бази даних всіх пересувань мандрівника.

Тепер Раді та Європейському парламенту необхідно підписати ухвалу. Підписаний текст буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності через 20 днів. Очікується, що система буде введена в експлуатацію до 2020 року.