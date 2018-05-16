Експерт назвав причини відмови КНДР від переговорів з Південною Кореєю

Кім Чен Ин навмисно підвищує ставки для того, щоб "вибити" із США більше поступок.

Небажання лідера КНДР Кім Чен Ина проводити заплановані зустрічі з керівництвом Південної Кореї і президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом обумовлені як мінімум трьома причинами.

Про це в коментарі "Главреду" заявив директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Перша причина - це спільні військові навчання США і Південної Кореї у Жовтому морі.

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Другою причиною, на думку експерта, є вимога США про безумовне позбавленні від ядерної зброї. "Кім Чен Ин знає, чим закінчилася історія з Каддафі... А також український кейс ретельно вивчений Північною Кореєю", - зазначив Кулик.

По-третє, Кім Чен Ин навмисно підвищує ставки для того, щоб "вибити" з США більше поступок.

"Погрожуючи зірвати зустріч, північнокорейський лідер, по суті, чинить тиск на США. Можливо, в результаті Кім Чен Ин доб'ється припинення військових навчань США і Південної Кореї у Жовтому морі на якийсь час, як поступки з боку Америки. Але це буде серйозна поступка. Про можливості виведення системи протиракетної оборони THAAD з Південної Кореї, про що зараз говорять китайці і корейці, взагалі мовчу. Це поки що щось зі сфери бажань, а не реальних планів", - резюмував експерт.

Нагадаємо, КНДР скасувала переговори на високому рівні з Південною Кореєю, призначені на 16 травня, через військові навчання США і Південної Кореї. Кім Чен Ин назвав навчання американських і південнокорейських військових "провокацією".