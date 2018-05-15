Влада КНДР скасувала зустріч із представниками Південної Кореї

Зустріч представників Північної і Південної Кореї повинна була пройти в прикордонному селі Пханмунджом.

Влада КНДР скасувала заплановану на середу, 15 травня, зустріч на високому рівні з представниками Південної Кореї.

Про це повідомляє dw.com з посиланням на Reuters.

Причиною скасування стали спільні навчання, проведені збройними силами США і Південної Кореї.

Крім того, Пхеньян пригрозив зривом переговорів між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином, які повинні відбутися в Сінгапурі 12 червня.

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Зустріч представників Північної і Південної Кореї повинна була пройти в прикордонному селі Пханмунджом, де 27 квітня відбувся історичний саміт лідерів двох держав. Делегації Пхеньяна і Сеула планували обговорити виконання досягнутих раніше домовленостей, зокрема про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові.

КНДР на переговорах повинні були представляти 29 делегатів на чолі з головою Комітету з мирного возз'єднання країни Рі Сон Гвоном. Південнокорейську делегацію з п'яти представників повинен був очолити міністр об'єднання Чо Мен Ген.

Як повідомляв УНІАН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин зустрінуться 12 червня в Сінгапурі.