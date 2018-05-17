В Празі пішохідний міст назвали на честь українця (фото)

Новий пішохідний міст через річку Ботіч назвали на честь українського дисидента та борця за свободу Василя Макуха.

У Празі Міська рада ухвалила рішення назвати новий пішохідний міст через річку Ботіч у районі Вршовіце на честь українського дисидента, учасника руху опору в СРСР Василя Макуха.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Зусилля посольства та української громади в Чехії дали результат. Міська рада Праги схвалила рішення назвати новий пішохідний міст через річку Ботіч, яка є притокою Влтави, у Празькому районі Вршовіце на честь українського дисидента та борця за свободу Василя Макуха. 5 листопада 1968 року В.Макух здійснив акт самоспалення на Хрещатику у Києві на знак протесту проти окупації Чехословаччини радянськими військами", - повідомив він.

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Посол зазначив, що символічно, що Прага прийняла це рішення у рік 50-х роковин Празької весни та трагічних подій серпня 1968 року. Також символічно, що прямо від цього мосту бере свій початок вулиця Українська у Празі.

Раніше повідомлялося, що у Нідерландах відкрили перший у світі міст, надрукований на 3D-принтері.