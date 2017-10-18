У Нідерландах відкрили перший у світі міст, надрукований на 3D-принтері (фото, відео)

У голландському місті Гемерт відкрили перший у світі міст, надрукований на 3D-принтері. Він призначений для використання велосипедистами. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS .

Робота над мостом, який має близько 800 шарів, тривала близько трьох місяців. Він створений з посиленого, попередньо спресованого бетону.

"Однією з переваг друку мосту є те, що потрібно набагато менше бетону, ніж у звичайній техніці, в якій заповнюється прес-форма", - сказав представник технологічного університету Ейндховена.

Міст довжиною до 8 метрів з'єднує дві дороги над невеликим струмком. Автори проекту випробували його навантаженням в дві тонни, хоча запевняють, що він витримає вагу 40 вантажівок.

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Нідерланди разом з США і Китаєм відіграють провідну роль у впровадженні технології 3D-друку.

В наступному році одна з голландських компаній планує відкрити надрукований із сталі міст через один з каналів Амстердама.

Раніше з МКС запустили перший супутник, надрукований на 3D-принтері.