Обговорять Донбас, "Північний потік-2" і Мінський процес: Меркель сьогодні зустрінеться з Путіним в Сочі

Зустріч буде проходити всього кілька годин. Спочатку переговори у вузькому колі, потім - у розширеному складі.

У п'ятницю, 18 травня, канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться в Сочі з російським президентом Володимиром Путіним.

Зустріч буде проходити всього кілька годин. Спочатку переговори у вузькому колі, потім - у розширеному складі, прес-конференція та в зворотний шлях, передає DW.

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"У канцлера і президента є про що поговорити: конфлікт на сході України, мінський процес, який зайшов у глухий кут, становище в Сирії, двосторонні відносини, "Північний потік-2", майбутнє ядерної угоди з Іраном", - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп переконував влади Німеччини відмовитися від проекту "Північний потік-2".