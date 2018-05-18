Обговорять Донбас, "Північний потік-2" і Мінський процес: Меркель сьогодні зустрінеться з Путіним в Сочі
10:17, 18 травня 2018Світ
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Зустріч буде проходити всього кілька годин. Спочатку переговори у вузькому колі, потім - у розширеному складі.
Ілюстрація / REUTERS
У п'ятницю, 18 травня, канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться в Сочі з російським президентом Володимиром Путіним.
Зустріч буде проходити всього кілька годин. Спочатку переговори у вузькому колі, потім - у розширеному складі, прес-конференція та в зворотний шлях, передає DW.
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"У канцлера і президента є про що поговорити: конфлікт на сході України, мінський процес, який зайшов у глухий кут, становище в Сирії, двосторонні відносини, "Північний потік-2", майбутнє ядерної угоди з Іраном", - наголошується в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп переконував влади Німеччини відмовитися від проекту "Північний потік-2".
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