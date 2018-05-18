Обговорять Донбас, "Північний потік-2" і Мінський процес: Меркель сьогодні зустрінеться з Путіним в Сочі

10:17, 18 травня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Зустріч буде проходити всього кілька годин. Спочатку переговори у вузькому колі, потім - у розширеному складі, прес-конференція та в зворотний шлях, передає DW.

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"У канцлера і президента є про що поговорити: конфлікт на сході України, мінський процес, який зайшов у глухий кут, становище в Сирії, двосторонні відносини, "Північний потік-2", майбутнє ядерної угоди з Іраном", - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп переконував влади Німеччини відмовитися від проекту "Північний потік-2".

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Теги: #Сочі#Ангела Меркель#Володимир Путін