Трамп переконував Меркель відмовитися від "Північного потоку-2" - ЗМІ

Трамп на зустрічі з Меркель минулого місяця наполягав на тому, що Берлін має припинити підтримку "Північного потоку-2".

Президент США Дональд Трамп переконував владу Німеччини відмовитися від проекту "Північний потік-2".

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Про це повідомляє німецьке видання N-TV з посиланням на представників урядів США, Німеччини та країн ЄС, передає ЄвроПравда. За їхньою інформацією, Трамп на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель минулого місяця наполягав на тому, що Берлін має припинити підтримку "Північного потоку".

В обмін на це США були готові запропонувати дискусії з ЄС про нові торгові домовленості, які допомогли б уникнути трансатлантичної торгової війни.

Варто зазначити, що без торгового врегулювання Європа вже з 1 червня зіткнеться з митами США на імпорт сталі і алюмінію.

Як повідомлялося, у німецькому Лубміні почалося будівництво газової приймальної станції у рамках проекту газопроводу "Північний потік-2".

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в Євросоюз.

Крім Німеччини, Фінляндія також схвалила будівництво газопроводу, довжина якого складе 1200 кілометрів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проект "Північний потік-2" не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.