На Кубі розбився пасажирський "Боїнг": на борту знаходилися 107 осіб

Літак виконував внутрішній рейс з Гавани в місто Ольгин.

На Кубі відразу ж після зльоту з аеропорту в Гавані розбився пасажирський літак Boeing 737. За попередніми даними, борту знаходилися 107 осіб. Про це повідомляє Reuters.

У той же час, як повідомляє CNN, за попередніми даними, на борту літака перебували 104 людини.

Літак виконував внутрішній рейс з Гавани в місто Ольгин.

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До місця події прибули автомобілі швидкої допомоги та пожежної служби.

На місце інциденту прибув глава Держради і Ради міністрів Куби Мігель Діас-Канель.

The Guardian пише, що в авіакатастрофі на Кубі можуть бути ті, хто вижив. Інформація про можливі жертви чи постраждалих поки не надходила.

Як повідомляв УНІАН, в Ірландії літак викинув парашутистів і розбився. В результаті загинули пілот і дитина. Аварія сталася в графстві Оффали в центральній частині країни, через кілька хвилин після того, як літак викинув 16 парашутистів.