На Кубі розбився пасажирський "Боїнг": на борту знаходилися 107 осіб
На Кубі відразу ж після зльоту з аеропорту в Гавані розбився пасажирський літак Boeing 737. За попередніми даними, борту знаходилися 107 осіб. Про це повідомляє Reuters.
У той же час, як повідомляє CNN, за попередніми даними, на борту літака перебували 104 людини.
Літак виконував внутрішній рейс з Гавани в місто Ольгин.
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До місця події прибули автомобілі швидкої допомоги та пожежної служби.
На місце інциденту прибув глава Держради і Ради міністрів Куби Мігель Діас-Канель.
The Guardian пише, що в авіакатастрофі на Кубі можуть бути ті, хто вижив. Інформація про можливі жертви чи постраждалих поки не надходила.
Як повідомляв УНІАН, в Ірландії літак викинув парашутистів і розбився. В результаті загинули пілот і дитина. Аварія сталася в графстві Оффали в центральній частині країни, через кілька хвилин після того, як літак викинув 16 парашутистів.