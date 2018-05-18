Британія в передчутті весілля принца Гаррі і Меган Маркл (фотогалерея)

20:45, 18 травня 2018
Світ
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Принц Гаррі / REUTERS

У Віндзорі вже пройшла генеральна репетиція проїзду весільного кортежу, яка зібрала масу глядачів. В суботу за порядком там будуть стежити близько 250 співробітників поліції.

Свою останню ніч перед весіллям Меган Маркл проведе з матір'ю в графстві Бакінгемшир в готелі Cliveden House Hotel, розташованому приблизно у 14,5 км на північ від Віндзорського замку. Принц Гаррі буде знаходитися подалі, в Аскоті, в готелі Dorchester Collection Coworth Park разом зі своїм старшим братом, принцом Вільямом.

Дивитися онлайн трансляцію королівського весілля принца Гаррі і Меган Маркл можна буде на сайті УНІАН.

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Новина в сюжеті: Весілля принца Гаррі та Меган Маркл
Теги: #Меган Маркл#принц Гаррі і Меган Маркл