Британія в передчутті весілля принца Гаррі і Меган Маркл (фотогалерея)

Британці охоплені святковим настроєм напередодні весілля онука королеви.

У Британії тривають останні приготування до весілля 33-річного принца Гаррі і 36-річної Меган Маркл, яке відбудеться 19 травня.

У Віндзорі вже пройшла генеральна репетиція проїзду весільного кортежу, яка зібрала масу глядачів. В суботу за порядком там будуть стежити близько 250 співробітників поліції.

Свою останню ніч перед весіллям Меган Маркл проведе з матір'ю в графстві Бакінгемшир в готелі Cliveden House Hotel, розташованому приблизно у 14,5 км на північ від Віндзорського замку. Принц Гаррі буде знаходитися подалі, в Аскоті, в готелі Dorchester Collection Coworth Park разом зі своїм старшим братом, принцом Вільямом.

Дивитися онлайн трансляцію королівського весілля принца Гаррі і Меган Маркл можна буде на сайті УНІАН.