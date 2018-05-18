Стало відомо, хто поведе Меган Маркл до вівтаря

Маркл попросила провести її до вівтаря батька свого нареченого - принца Чарльза.

За день до весілля принца Гаррі і Меган Маркл, батько якої відмовився вести її до вівтаря, королівська сім'я повідомила, хто візьме на себе цю почесну місію.

У Twitter королівська сім'я повідомила, що Меган Маркл попросила провести її до вівтаря принца Уельського - батька принців Гаррі та Вільяма.

Також повідомляється, що принц Чарльз з задоволенням виконає цю місію

"Принц Уельський радий, що зможе вітати міс Меган Маркл в королівській родині таким чином", - йдеться в заяві.

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Раніше повідомлялося, що батько нареченої принца Гаррі відмовився вести її під вінець. Причиною такого рішення Томаса став скандал, який розгорнувся навколо постановних фото, в яких він взяв участь для преси.

На фотографіях чоловік сидить в інтернет-кафе і читає новини про заручини дочки, на іншому фото кравець нібито знімає з нього мірки для костюма. За словами батька Маркл, він погодився на ці зйомки не заради грошей, а щоб виправити враження про себе. Вчинок батька збентежив Меган, тому він вирішив не йти на весілля, щоб уникнути незручних питань.

Дивитися онлайн трансляцію королівського весілля принца Гаррі і Меган Маркл можна буде на сайті УНІАН.