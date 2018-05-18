ООН збирається розслідувати смертельні сутички в Секторі Газа

В ухваленій резолюції Рада ООН з прав людини засудила застосування ізраїльського війська проти палестинців.

Рада ООН з прав людини проголосувала за проведення розслідування нещодавніх убивств під час протестів у Секторі Гази і звинуватила Ізраїль у надмірному застосуванні сили.

Про це повідомляє УП з посиланням на Reuters.

"Рішення про відправлення слідчої комісії з розслідування було відхилено Сполученими Штатами та Австралією, але підтримано 29 із 47 учасників засідання. Інші 14 країн, включно з Великою Британією, Німеччиною і Японією, утрималися", - зазначає агентство.

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Представник Ізраїлю обурилась таким рішенням і заявила, що "ця Рада досягла нової висоти лицемірства та найнижчих стандартів довіри".

Серед тих, хто висловився за створення спеціальної комісії для проведення розслідування, були також Китай та мусульманські країни, зазначає Deutsche Welle.

Так само в ухваленій резолюції Рада ООН з прав людини засудила застосування ізраїльського війська проти палестинців. Під час дебатів представники деяких країн звинуватили Ізраїль у скоєнні злочину проти людяності - розстрілі демонстрації. Натомість представники Ізраїлю назвали свої дії захистом від терористичних нападів.

Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною загострився на початку тижня, коли відбулося офіційне відкриття посольства США в Єрусалимі, яке було перенесено з Тель-Авіва.

Палестинці вийшли на протести, в результаті кривавих зіткнень з ізраїльськими військовими на кордоні з Сектором Газа загинули більше 60 людей.