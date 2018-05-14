У відеозверненні на відкритті посольства США в Єрусалимі Трамп заявив про важливість миру в регіоні

Відкриття американського посольства проходить на тлі зіткнень між палестинцями та військовими Ізраїлю в секторі Газа.

Записану промову президента США Дональда Трампа показали на відкритті американського посольства в Єрусалимі.

Про це повідомляє Reuters.

«Наша головна надія — на мир», — сказав Трамп.

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Відкриття американського посольства проходить на тлі зіткнень між палестинцями та військовими Ізраїлю в секторі Газа. У даний момент відомо про 37 жертв з палестинського боку.

«Сполучені Штати залишаються прихильними збереження міцного мирної угоди. США завжди будуть великим другом Ізраїлю і партнером у справі свободи і миру» — додав Трамп.