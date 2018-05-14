У відеозверненні на відкритті посольства США в Єрусалимі Трамп заявив про важливість миру в регіоні
Записану промову президента США Дональда Трампа показали на відкритті американського посольства в Єрусалимі.
Про це повідомляє Reuters.
«Наша головна надія — на мир», — сказав Трамп.
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Відкриття американського посольства проходить на тлі зіткнень між палестинцями та військовими Ізраїлю в секторі Газа. У даний момент відомо про 37 жертв з палестинського боку.
«Сполучені Штати залишаються прихильними збереження міцного мирної угоди. США завжди будуть великим другом Ізраїлю і партнером у справі свободи і миру» — додав Трамп.
"On December 6th, 2017, at my direction, the United States finally and officially recognized Jerusalem as the true capital of Israel. Today we follow through on this recognition and open our embassy in the historic and sacred land of Jerusalem." #USEmbassyJerusalempic.twitter.com/lne5FB7sB8— The White House (@WhiteHouse) May 14, 2018