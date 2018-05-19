На сирійській авіабазі пролунала серія потужних вибухів, є загиблі

Зазначається, що внаслідок надзвичайної ситуації загинули 11 провладних військових і бойовиків, які підтримують режим Асада.

На авіабазі міста Хама у Сирії пролунала серія із щонайменше п'яти потужних вибухів.

Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу прав людини, передає ТСН.

За даними організації, вибухи сталися на авіабазі міста Хама, де була розташована авіаційна техніка збройних сил Башара Асада. Зазначається, що загалом на базі пролунало щонайменше п'ять потужних вибухів. Над містом простяглися високі стовби чорного диму.

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Зазначається, що внаслідок надзвичайної ситуації загинули 11 провладних військових і бойовиків, які підтримують режим Асада. Проте кількість жертв може зростати, адже п'ятий вибух стався дещо пізніше. Також йдеться про десятки постраждалих під час вибухів.

Достеменно невідомо, що спричинило вибухи, але є ймовірність, що це наслідок детонації боєприпасів та горіння палива на авіабазі. Це могло статися як через навмисну атаку, так і через порушення правил зберігання вибухових пристроїв, речовин, боєприпасів.

Відомо, що базу біля Хами використовують для бомбардування районів Ідліб та Хама.