Сьогодні Меган Маркл стане дружиною принца Гаррі

Принц Гаррі з дружиною проїдуть по місту протягом 25 хвилин у відкритому ландо Ascot.

Мільйони людей по всьому світу, як очікується, будуть дивитися трансляцію весілля принца Гаррі і Меган Маркл у Віндзорі. Близько десяти тисяч людей будуть стояти на вулицях Віндзора, щоб своїми очима побачити молодят.

Як передає Бі-бі-сі, шлюб буде укладений опівдні, а після годинної служби в церкві Св. Георгія, що знаходиться в Віндзорському замку, принц Гаррі з дружиною проїдуть по місту протягом 25 хвилин у відкритому ландо Ascot.

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У своїй весільній клятві 36-річна Маркл не буде обіцяти "слухатися" чоловіка, а 33 - річний принц Гаррі, як повідомляється, вирішив носити обручку, хоча за традицією в королівській родині чоловіки цього не роблять.

Під вінець американку поведе майбутній свекор принц Чарльз, оскільки її батько на весілля не приїде. Напередодні весілля принц Гаррі сказав, що відчуває себе розслаблено, а Маркл заявила, що відчуває себе чудово.

Замість традиційного великого важкого торта з цукатами, покритого шаром глазурі, подадуть торт з бісквітних коржів, просочених сиропом з лимона і бузини, з білковим масляним кремом - швейцарською меренгою. Його готували протягом п'яти днів за допомогою команди з шести чоловік на кухні Букінгемського палацу.

У Віндзор вже прибули й інші члени королівської сім'ї, включаючи герцога і герцогиню Кембриджських, тобто принца Вільяма і Кетрін з дітьми, а також принца Уельського і герцогиню Корнуольську, тобто принца Чарльза і його дружину Каміллу.

Мати Меган в четвер вдень у Віндзорському замку познайомилася з Уільм і Кейт і їх старшими дітьми - принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою.

А до цього, в середу, вона була присутня на чаюванні з принцом Чарльзом і Каміллою, яке відбулося в Лондоні, в Кларенс-хаус - резиденції подружжя Уельських.

У Меган буде свита з 10 юних подружок нареченої і пажів, і всім їм ще немає восьми років.

Вона вирішила нікого не призначати на офіційну роль подружки нареченої, сказавши, що не хоче вибирати когось одного з декількох близьких подруг.

У Віндзорі за порядком стежитимуть близько 250 співробітників поліції.

Як повідомляв УНІАН, багато хто провів ніч під відкритим небом в очікуванні весілля принца Гаррі.

Дивитися онлайн трансляцію королівського весілля принца Гаррі і Меган Маркл можна буде на сайті УНІАН.