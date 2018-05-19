У Віндзорі багато хто провів ніч під відкритим небом в очікуванні весілля принца Гаррі

Близько десяти тисяч людей будуть стояти на вулицях Віндзора, щоб своїми очима побачити кортеж з молодятами.

Мільйони людей по всьому світу, як очікується, будуть дивитися трансляцію весілля принца Гаррі і Меган Маркл у Віндзорі. Близько десяти тисяч людей будуть стояти на вулицях Віндзора, щоб своїми очима побачити молодят.

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, заради того, щоб забезпечити собі краще місце для спостереження за процесією, багато хто залишився ночувати під відкритим небом.

Шлюб буде укладений у полудень 19 травня, а після годинної служби в церкві Св. Георгія, що знаходиться в Віндзорському замку, принц Гаррі з дружиною проїдуть по місту протягом 25 хвилин у відкритому ландо Ascot.

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Під вінець американку поведе майбутній свекор принц Чарльз, оскільки її батько на весілля не приїде. Напередодні весілля принц Гаррі сказав, що почувається розслабленим, а Маркл заявила, що почуває себе чудово.

Прихильники королівської сім'ї і журналісти прибували в Віндзор протягом усього останнього тижня. Серед них Нікі і Метт Прунери з США, які продовжили свою відпустку в Британії спеціально, щоб побачити весілля.

62-річна Нікі каже: "Я провела ніч на вулиці перед весіллям Кейт і Вільяма і сказала собі, що ніколи так більше не зроблю - і ось я тут". За словами її чоловіка, обстановка в місті схожа на фестиваль: "тільки тут є сенс. Це дає надію світу".

Як повідомляв УНІАН, раніше колишня дівчина принца Гаррі розповіла про стосунки з ним, назвавши їх "тортурами".

Дивитися онлайн трансляцію королівського весілля принца Гаррі і Меган Маркл можна буде на сайті УНІАН.