Стали відомі королівські титули, які носитимуть Маркл і принц Гаррі після одруження
12:21, 19 травня 2018Світ
2881 0
Сьогодні королева Єлизавета ІІ оприлюднила титули майбутнього подружжя.
Принц Гаррі та Меган Маркл / фото REUTERS
Напередодні весілля принца Гаррі та Меган Маркл, королева Єлизавета ІІ назвала майбутні титули подружжя.
Про це повідомляється на офіційному сайті королівської родини.
Так, після весілля, принц Генрі Вельський буде герцогом Сассекським, графом Дамбартоном та бароном Кілкелем.
Принц Гаррі, таким чином стає Його Королівською Високістю Герцогом Сассекським.
Читайте такожВесілля принца Гаррі та Меган Маркл: з'явились надзвичайні фото королівського вівтаря
Меган Маркл, своєю чергою, після одруження стане Її Королівською високістю Герцогинею Сассекською.
Нагадаємо, вже сьогодні о 14 годині за київським часом розпочнеться церемонія вінчання наречених у каплиці Святого Георгія у Віндзорському Палаці.
Дивитися онлайн трансляцію королівського весілля принца Гаррі і Меган Маркл можна буде на сайті УНІАН.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Весілля принца Гаррі та Меган Маркл