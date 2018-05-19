Стали відомі королівські титули, які носитимуть Маркл і принц Гаррі після одруження

Сьогодні королева Єлизавета ІІ оприлюднила титули майбутнього подружжя.

Напередодні весілля принца Гаррі та Меган Маркл, королева Єлизавета ІІ назвала майбутні титули подружжя.

Про це повідомляється на офіційному сайті королівської родини.

Так, після весілля, принц Генрі Вельський буде герцогом Сассекським, графом Дамбартоном та бароном Кілкелем.

Принц Гаррі, таким чином стає Його Королівською Високістю Герцогом Сассекським.

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Меган Маркл, своєю чергою, після одруження стане Її Королівською високістю Герцогинею Сассекською.

Нагадаємо, вже сьогодні о 14 годині за київським часом розпочнеться церемонія вінчання наречених у каплиці Святого Георгія у Віндзорському Палаці.

Дивитися онлайн трансляцію королівського весілля принца Гаррі і Меган Маркл можна буде на сайті УНІАН.