Меган Маркл у фаті приїхала в каплицю Віндзорського замку
13:37, 19 травня 2018Світ
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Наречена принца Гаррі помахала фотографам і гостям весілля.
Меган Маркл / REUTERS
Сьогодні, 19 травня, опівдні за британським часом (14:00 за Києвом) у Віндзорі буде укладено шлюб принца Гаррі і Меган Маркл. В каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку збираються гості королівського весілля.
Меган Маркл вже приїхала на весілля. Фотографи зробили знімок, як вона махає гостям і журналістам.
Як повідомляв УНІАН, серед гостей церемонії - актори Джордж Клуні і Ідріс Ельба, а також футболіст Девід Бекхем.
Дивитися пряму трансляцію королівського весілля принца Гаррі і Меган Маркл.
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