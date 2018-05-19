Меган Маркл у фаті приїхала в каплицю Віндзорського замку

Наречена принца Гаррі помахала фотографам і гостям весілля.

Сьогодні, 19 травня, опівдні за британським часом (14:00 за Києвом) у Віндзорі буде укладено шлюб принца Гаррі і Меган Маркл. В каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку збираються гості королівського весілля.

Меган Маркл вже приїхала на весілля. Фотографи зробили знімок, як вона махає гостям і журналістам.

Як повідомляв УНІАН, серед гостей церемонії - актори Джордж Клуні і Ідріс Ельба, а також футболіст Девід Бекхем.