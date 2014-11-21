Грібаускайте повторила звинувачення Росії в тероризмі
15:02, 21 листопада 2014Світ
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Президент Литви Даля Грібаускайте повторила звинувачення на адресу Росії в тероризмі в контексті подій в Україні.
REUTERS
"Ми всі бачимо, що наш сусід, сусід України веде себе так, як сусідові не личить, як не личить державі, яка поважає міжнародне право, міжнародні зобов'язання і підписані домовленості", - стверджувала вона на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, що прибув у Литву з візитом, передає ТАСС.
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Як повідомляв УНІАН, президент Литви Даля Грібаускайте звинуватила Росію в боягузтві, так як ця країна веде війну в Україні, але заперечує це.
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