Грібаускайте повторила звинувачення Росії в тероризмі

"Ми всі бачимо, що наш сусід, сусід України веде себе так, як сусідові не личить, як не личить державі, яка поважає міжнародне право, міжнародні зобов'язання і підписані домовленості", - стверджувала вона на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, що прибув у Литву з візитом, передає ТАСС.

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Як повідомляв УНІАН, президент Литви Даля Грібаускайте звинуватила Росію в боягузтві, так як ця країна веде війну в Україні, але заперечує це.