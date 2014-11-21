Грібаускайте назвала боягузтвом відмову Росії визнати, що вона веде війну в Україні

За її словами, таку війну вибирають ті, хто боїться на полі бою підняти свій прапор, і кому соромно зняти маску, передає delfi.lt.

«На війні в Україні, як і в будь-якій іншій війні, гинуть люди, руйнуються життя. Вона інша лише тому, що ховається, досі заперечується, її намагаються маскувати пропагандою. Таку війну вибирають ті, хто боїться на полі бою підняти свій прапор. Ті, кому соромно зняти маски. У кого для обґрунтування своїх намірів немає жодних аргументів. Ми знаємо, як на це відповісти: солідарністю, швидкістю і прозорістю», - сказала президент Литви на конференції Союзу стрільців, присвяченій обороні на гібридній війні.

Читайте такожНа засіданні Генасамблеї ООН президент Литви закликала захистити суверенітет України

Читайте такожназвала Росію терористичною державою

Грібаускайте наголосила, що на саміті глав НАТО в Уельсі вирішено формувати нові сили швидкого реагування. Вона нагадала, що Литва самостійно сформувала власні сили швидкого реагування.