Стало відомо, які обручки одягли принц Гаррі та Маркл (фото)

Наречені одягнули на палець одне одному головні атрибути весілля.

Меган Маркл та принц Гаррі обмінялися обітницями та наділи одне одному обручки.

Раніше стало відомо, що наречені обрали Cleave and Company для створення своїх весільних обручок.

Каблучка Меган була виготовлена зі шматка валлійського золота, який їй подарувала Її Високість королева Єлизавета ІІ.

А от обручка принца Гаррі буде виготовлена з білого золота з текстурованим обрамленням.

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До каплиці Святого Георгія в день весілля обручки привіз Герцог Кембриджський (принц Вільям), який виступає сьогодні свідком, повідомляється на офіційному сайті королівської родини.

Цікаво, що принц Гаррі не підтримав традицію, розпочату його батьком, принцем Чарльзом. Батько нареченого, свого часу відмовився від того, щоб носити будь-які прикраси на руках, зокрема обручки.

Також цю традицію підтримав і принц Вільям 2011 року, коли одружувався з Кейт Міддлтон - обручка на їхньому весіллі в них була тільки одна.