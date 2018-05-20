В результаті авіакатастрофи на Кубі загинуло 20 священиків

Група священиків провела кілька днів на зборах в столиці і поверталася на літаку додому в провінцію Ольгін.

Серед жертв катастрофи пасажирського Boeing 737 в столиці Куби Гавані 20 осіб - священики євангельської церкви.

Про це повідомив представник Кубинського ради церков Майте Кесада, передає AP.

Читайте такожВ Мережі з'єднання явилися відео з місця катастрофи Boeing 737 на Кубі

«На цьому літаку перебувало 10 пар пасторів. 20 осіб. Вся Назарянська церква в східному регіоні», - підтвердив Майте Кесада.

Як повідомляє видання, група священиків провела кілька днів на зборах в столиці і поверталася в свої будинки в провінції Ольгін.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня на Кубі відразу ж після зльоту з аеропорту в Гавані розбився пасажирський літак Boeing 737.

За офіційними даними, в результаті катастрофи загинуло 110 осіб. Трьом пасажирам вдалося вижити, проте вони знаходяться в лікарні у важкому стані.